Kvinde fængsles for medvirken til brutalt drab i Holbæk

Nu er to personer varetægtsfængslet i sagen om drabet på 18-årig i Ladegårdsparken i Holbæk.

En kvinde på 20 år er blevet varetægtsfængslet i sagen om drabet på en 18-årig mand i Holbæk for et år siden.

En dommer har tirsdag bag lukkede døre vurderet politiets materiale, og resultatet er blevet en fængsling frem til 19. maj.

Kvinden nægter sig skyldig, og kærede på stedet afgørelsen til Østre Landsret, skriver det regionale medie nordvestnyt.dk.

Det er den anden anholdelse og efterfølgende fængsling i sagen, efter at politiet for nylig gik ud med en appel til offentligheden om hjælp til efterforskningen af drabet, som skete 28. april sidste år.

Fredag blev en 27-årig mand anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Zobair Saidi mistede livet i bebyggelsen Ladegårdsparken, da han blev ramt af fem skud i hovedet og kroppen. Våbnet var en revolver.

Drabet lignede en ren likvidering, hvor Saidi efter politiets opfattelse blev lokket i en fælde.

Både kvinden og den 27-årig mand aftalte ifølge sigtelsen med Saidi, at han skulle dukke op på en adresse i Ladegårdsparken for at modtage en klump hash, skriver nordvestnyt.dk.

I første omgang aftalte de at mødes den 26. april, men her dukkede Saidi ikke op. De aftalte en nyt møde den 28. april, og det var her, at en tredje person affyrede fem skud mod den 18-årige.

Han døde kort efter af sine kvæstelser.

Foruden de to fængslede er to andre sigtet i sagen.

En nu 25-årig mand har tidligere været fængslet, sigtet for at affyre de dræbende skud. Desuden er en tredje person sigtet, har nordvestnyt.dk tidligere skrevet.

Desuden kom det i forbindelse med grundlovsforhøret fredag frem, at endnu en person er sigtet i sagen. Vedkommende er også på fri fod.

- Vi fik et gennembrud med fængslingen af den 27-årige i fredags, men vi er ikke færdige med at efterforske denne sag. Vi taler om et drab, og det har høj prioritet at få sådan en sag opklaret, sagde specialanklager Anja Lund Liin til sn.dk efter tirsdagens grundlovsforhør.

Hun vil ikke sige, om der kan ventes flere anholdelser i den kommende tid.

/ritzau/