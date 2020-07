Kvinde får fire års fængsel i stor sag om hvidvask

En kvinde med litauisk baggrund kendes skyldig i forsøg på hvidvask og udvises af Danmark.

En 47-årig litauisk kvinde idømmes fire års fængsel i sag om hvidvask for 166 millioner kroner ved Retten på Frederiksberg.

Desuden udvises hun af Danmark for bestandig.

Yderligere to personer får fængselsstraffe.

Kvindens søn idømmes et år og tre måneder, mens en bogholder får to år og seks måneders fængsel for forsøg på hvidvask.

Sagens hovedperson - den 47-årige kvinde - var tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Hun kendes skyldig i forsøg på hvidvask.

166.488.756 kroner blev ifølge Bagmandspolitiet indbetalt på flere selskabers konti i Nykredit og i Rietumu Bank i Letland.

Derefter blev 155.644.209 kroner ført videre til andre konti.

Også fire selskaber har været tiltalt i sagen. De er idømt bøder på mellem 1,5 millioner og 36 millioner kroner.

De tiltalte har gennem sagen nægtet sig skyldige.

/ritzau/