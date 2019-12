Kvinde får slemme håndskader fra kastet kanonslag

En person i en gruppe kastede et kanonslag hen til kvinde. Hun har fået slemme skader. Politiet søger vidner.

En kvinde opereres for alvorlige skader på den ene hånd, efter at hun lørdag aften samlede et kanonslag op i bydelen Nørrebro i København. Kanonslaget var blevet kastet hen til hende af en i en gruppe af endnu ukendte personer.

Det fortæller vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi søndag morgen.

- En kvinde kommer gående, da en gruppe på cirka 20 personer kaster en genstand hen til hende. Den samler hun desværre op, og så eksploderer den i hånden på hende, siger han.

Episoden fandt sted ved Korsgade ved Blågårds Plads kort før klokken 22 lørdag aften.

Den 32-årige kvinde kendte ikke gruppen af mennesker på forhånd, og hun havde ikke haft nogen kontakt med personerne, inden de kaster kanonslaget.

Da politiet kommer frem, bliver kvinden hastet til behandling på hospitalet. Der skal hun opereres for sine skader, før hun ifølge vagtchefen skal genafhøres. Michael Andersen kan søndag morgen ikke sige, hvor alvorlige skaderne er.

Politiet kender endnu ikke motivet bag gerningen, og ingen er endnu anholdt i sagen, oplyser vagtchefen.

- Nej, ingen er anholdt. Der er sikkert nogle effekter derfra, som skal undersøges, og så må vi se, hvad vi ellers kan finde, siger Michael Andersen.

Politiet opfordrer eventuelle personer, som har set eller hørt noget med forbindelse til sagen, til at tage kontakt via telefonnummeret 114.

Kanonslag er ulovligt fyrværkeri. Det er en kraftig beholder med krudt i, som eksploderer kort efter antændelse.

Ifølge vagtchefen er det ikke nyt, at nogle personer kaster med kanonslag i tiden omkring nytår, hvor fyrværkeriet kommer frem.

- Det er ikke nyt for os, men det med ligefrem at kaste det hen til nogle, det kan jeg ikke lige finde en aktuel sag på, siger vagtchefen.

/ritzau/