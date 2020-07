Kvinde fundet død på Orø - forbrydelse kan ikke udelukkes

En kvinde er fundet død på en adresse i Gamløse. Politiet formoder, at det er husets beboer.

En kvinde er fundet død i sit hjem i Gamløse på Orø.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kan ikke udelukke, at der er sket en forbrydelse, fortæller vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard i meddelelsen.

- Kvinden har tilsyneladende ligget død på adressen i nogen tid, og der er nogle omstændigheder, der gør, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse, udtaler han.

Kvinden er ikke blevet endelig identificeret.

Politiet er i gang med at undersøge stedet for at fastlægge den afdødes identitet, som politiet formoder også er husets beboer.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at man undersøger forholdene nærmere, forhører sig i området og foretager kriminaltekniske undersøgelser på adressen.

/ritzau/