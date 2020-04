Kvinde har fået alvorlige kvæstelser efter trafikulykke

Helikopter fløj kvinde til behandling på Aalborg Universitetshospital.

Efter et frontalt sammenstød mellem to biler syd for Farsø blev en kvinde tirsdag aften med helikopter fløjet til behandling på Aalborg Universitetshospital.

Det oplyser Nordjyllands Politi til det regionale medie nordjyske.dk.

Ulykken skete ved 18.30-tiden. Kvinden, der sad ved rattet i en personbil, kom over i den forkerte kørebane og ramte her en modkørende varebil.

- Hun er meget svært tilskadekommen, siger vagtchef Per Jørgensen til Ritzau om kvindens tilstand.

Hun er diabetiker, og politiet har umiddelbart en teori om, at det kan forklare, at hun mistede bevidstheden og derfor påkørte varebilen.

De to mænd, der sad i varebilen, blev med ambulance kørt til behandling på sygehuset i Viborg.

/ritzau/