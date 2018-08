Kvinde i niqab sigtet for at overtræde tildækningsforbud

En 28-årig kvinde er som den første sigtet efter ny lov, da hun var iført niqab i Hørsholm. Hun får en bøde.

En 28-årig kvinde iført niqab er som den første blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet, der trådte i kraft onsdag.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden kom op at toppes med en anden kvinde på en rulletrappe i Hørsholm Midtpunkt.

- Under slagsmålet ryger hendes niqab af, men da vi når frem, har hun taget den på igen, siger vagtchef David Borchersen.

Begge kvinder er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men den 28-årige er altså også som den første sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet.

Hun vil få en bøde på 1000 kroner.

/ritzau/