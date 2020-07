Kvinde idømmes ti års fængsel for transport af narko

Det udløste ti års fængsel, da en kvinde indrømmede at have transporteret, købt og solgt flere kilo amfetamin.

En 45-årig kvinde er i Retten i Randers blevet idømt ti års fængsel for at have transporteret mindst ti kilo amfetamin.

Desuden er kvinden - Pia Hedegaard Jørgensen - blevet dømt for at have købt og videresolgt knap to kilo af det samme ulovlige stof.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hun blev anholdt og sigtet i sagen den 16. juni.

Onsdag erkendte hun sig skyldig i et retsmøde ved Retten i Randers. Og dermed var sagen eksekveret.

Sagen var planlagt som en tilståelsessag, fortæller anklager Jacob Gents.

- Jeg er tilfreds med, at politiets efterforskningsarbejde har ført til, at kvinden så hurtigt har tilstået håndteringen af de store mængde amfetamin og derefter er blevet idømt en lang fængselsstraf, siger han til Ritzau.

Konkret tilstod Pia Hedegaard Jørgensen, at hun i december 2019 transporterede mellem 10 og 15 kilo amfetamin fra en adresse i Østjylland til en parkeringsplads i Aarhus.

Her blev stofferne overdraget til en mand.

Desuden erkendte hun, at hun i perioden fra 31. marts til 23. maj 2020 købte og videresolgte 1,8 kilo amfetamin.

Endelig blev den 45-årige kvinde dømt for et indbrud og et indbrudsforsøg, der blev begået 15. juni i henholdsvis Ans og Fårvang i Midtjylland.

Yderligere to personer - en 44-årig mand og en 50-årig kvinde - blev anholdt og sigtet i sagen i midten af juni.

De er begge sigtet for at have håndteret narkotika med henblik på videreoverdragelse, fortæller Jacob Gents. De er fortsat varetægtsfængslet.

Det var Særlig Efterforskning Vest, der efterforsker organiseret kriminalitet i Jylland og på Fyn, der fik mistanke om, at de to fængslede personer og den nu dømte kvinde var involveret i transport, køb og salg af ulovlige stoffer.

/ritzau/