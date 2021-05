Kvinde kræves fængslet for hvidvask af 30 milliarder

Sag om hvidvask gennem Danske Bank i Estland fører til krav om varetægtsfængsling i Københavns Byret.

I en sag om hvidvask af 30 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland kræver Bagmandspolitiet torsdag varetægtsfængsling af en litauisk kvinde.

Den 47-årig kvinde sigtes for at have kanaliseret de mange penge fra 43 selskaber hjemmehørende i Danmark.

Det fremgår af den sigtelse, som senioranklager Rasmus Maar Hansen læser op i et retsmøde i Københavns Byret torsdag.

- Min klient nægter sig skyldig, siger kvindens forsvarer, advokat Ulrik Sjölin.

Den påståede hvidvask skal være sket igennem en årrække. Fra december 2008 og frem til marts 2016 strømmede pengene ind og ud af konti i den nu lukkede filial, hedder det i sigtelsen.

Kvinden blev for 13 dage siden i Østre Landsret dømt i en anden sag om hvidvask. Her var beløbet 140 millioner kroner.

Den 47-årige skal ifølge dommen udvises, og hun stod foran at blive udsendt til hjemlandet, da betjente fra Bagmandspolitiet onsdag eftermiddag tog ud til Vestre Fængsel for at anholde hende.

/ritzau/