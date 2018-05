Kvinde og dreng kørt ned - politi søger flugtbilist

En kvindelig cyklist og en dreng blev lørdag ramt af en bil nær Varde. De kom ikke slemt til skade.

En bilist er lørdag flygtet fra en ulykke, hvor to cyklister - en cirka 40-årig kvinde og cirka niårig dreng - blev kørt ned nær Varde.

Politiet leder derfor efter bilen, og ifølge vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi er der formentlig tale om en blå Renault.

- Vi har fundet et blåt sidespejl til højre side af bilen på stedet, og så er der fundet et mærke fra Renault. Hvis nogen ser en blå bil, der mangler højre sidespejl, må de meget gerne rette henvendelse, opfordrer vagtchefen.

Kvinden og drengen er efterfølgende blevet kørt til hospitalet med mindre kvæstelser. Politiet kan omkring klokken 13 ikke oplyse, om der er tale om mor og søn.

Ulykken skete på landevejen Roustvej ved Varde ud for nummer 106 kort efter klokken 12.

- En forbipasserende bemærker, at der ligger to cyklister i vejkanten. Pågældende stopper op og finder ud af, at det er en kvinde på cirka 40 år, og en dreng på cirka ni-ti år, siger vagtchefen.

Han fortæller, at kvinden og drengen umiddelbart ikke er kommet alvorligt til skade.

- Umiddelbart var den første melding, at det var ret alvorligt. Men det viste sig heldigvis, at det nok ikke er så slemt. De er begge ved bevidsthed.

- Kvinden var så meget ved bevidsthed, at hun selv kunne ringe til sin mand, siger vagtchefen.

