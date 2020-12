Kvinde og mand får fem års fængsel for hjemmerøveri

Norsk kvinde bliver oven i fængselsstraf udvist og må aldrig rejse ind i Danmark igen.

Østre Landsret i Nykøbing Falster har torsdag idømt en 38-årig kvinde og en 45-årig mand fem års fængsel for et hjemmerøveri begået i Øster Ulslev på Lolland i august i fjor, oplyser Statsadvokaten i København.

Rosa Lisa Jansen er fra Norge, og hun er oven i straffen blevet udvist af Danmark. Hun må aldrig vende tilbage.

Manden hedder Jani Sarakezi, og han truede med en økse den 2. august i fjor en 42-årig mand til at udlevere pung, mobil og kreditkort med tilhørende kode.

Det foregik i mandens hjem i Øster Ulslev, hvor Jansen og Sarakezi trængte ind tidligt om morgenen, mens sagens offer lå og sov på husets førstesal.

I mandens pung lå der 600 kroner, og i første omgang var røverne ikke tilfredse med udbyttet. De truede derfor offeret og krævede mere.

Men den 42-årige mand havde held til at flygte og nåede over til en nabo, hvorfra han kontaktede politiet.

Straffen på fem års fængsel er den normale straf for det, der på jurasprog kaldes et egentligt hjemmerøveri.

Et egentligt hjemmerøveri er - som udtrykket afslører - et røveri, der er begået i offerets hjem. Det er dog et krav, at gerningsmand og offer ikke kender hinanden.

På den måde udelukkes for eksempel sager om gældsinddrivelse i de kriminelle miljøer.

Østre Landsrets dom var en stadfæstelse af den dom, som Retten i Nyøbing Falster afsagde i sagen i foråret.

/ritzau/