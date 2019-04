Kvinde på gåtur fandt død mand i å

Alt tyder på, at en mand er druknet i en å ved et uheld, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En mand er lørdag blevet fundet død i en å nord for Køge.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Møller Nielsen.

- Klokken 08.12 vi får en anmeldelse om, at der ligger en mand i åen ved Lille Skensved. Anmelderen, en kvinde, holder fast i manden og ringer 112.

- Ved ankomsten erklærer en læge den pågældende for død, siger vagtchefen.

De pårørende til manden er ikke blevet underrettet.

Kvinden kendte ikke manden. Hun var ude på en gåtur, da hun pludselig så kroppen i åen.

- Vi tror, at han har ligget der et stykke tid. Vi mener at vide, hvem det er.

Ifølge politi er der ikke mistanke om, at der skulle være sket noget kriminelt.

- Alt tyder på en ulykke, lyder det fra vagtchefen.

/ritzau/