Kvinde sigtes for at bringe andre i livsfare ved brand

Dommer i Næstved har fængslet kvinde, der nægter sig skyldig i påsat brand i Dianalund.

En brand i et rækkehus i Dianalund udviklede sig søndag aften så voldsomt, at flere mennesker måtte evakueres.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mener, at branden blev påsat. En kvinde på 44 år blev anholdt i sagen, og hun sigtes for bevidst at have udsat andre for livsfare.

Sigtelsen drejer sig om overtrædelse af paragraf 180, som er den alvorligste af to bestemmelser i straffeloven om forsætlig brandstiftelse.

Branden på Lundtoftevej blev opdaget lidt efter klokken 22.30. Der var fare for, at ilden ville sprede sig til nabohusene. Flere mennesker blev evakueret, mens brandfolk arbejdede med slukningen, fremgår det af et uddrag af politiets døgnrapport.

Kvinden, der har adresse på stedet, blev anholdt ved halv et-tiden.

Hun har i et grundlovsforhør i Retten i Næstved mandag eftermiddag nægtet sig skyldig, oplyser specialanklager Susanne Bluhm.

Imidlertid har dommeren varetægtsfængslet den 44-årige frem til 19. september.

/ritzau/