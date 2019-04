Kvinde stak samlever ned: Dømt for vold med døden til følge

26-årig kvinde er dømt til anbringelse for at have stukket samlever i brystet med kniv, som han døde af.

En 26-årig kvinde skal anbringes på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid, fordi hun i 2017 stak sin samlever i brystet med en kniv til en morgenfest i Nuuk, hvilket han efterfølgende døde af.

Det har Grønlands Landsret idømt kvinden onsdag. Det oplyser politiet i Grønland i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet fandt sted tidligt om morgenen 4. september 2017, hvor den 26-årige kvinde var til morgenfest med sin 39-årige samlever og en række andre i en lejlighed i Nuuk.

Til festen opstod der en konflikt mellem de to, hvilket førte til skænderier og tumult.

Hun hentede en kniv i køkkenet, og ude på lejlighedens altan stak hun ham en enkelt gang i brystet tæt på hjertet, hvorefter han døde af forblødning.

Hun forlod derefter lejligheden sammen med de øvrige gæster, men blev anholdt samme dag.

Den 26-årige er erklæret sindssyg og kan derfor ikke straffes ifølge straffeloven, men det er muligt at vælge anbringelse, og det gjorde retten som følge af kriminalitetens alvor.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for drab og anbringelse på et psykiatrisk hospital.

Forsvareren mente derimod, at der var tale om vold med døden til følge, og at hun skulle have en behandlingsdom.

Anklager Nanna Werther er tilfreds med, at kvinden skal anbringes.

- Jeg er tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at udfaldet af sagen skulle være en anbringelsesdom, uanset om retten bedømte hændelsen som drab eller vold med døden til følge, siger hun i en pressemeddelelse.

Dommen er en ændring fra dommen i Sermersooq Kredsret fra 10. december sidste år.

Den 26-årige skal anbringes på et psykiatrisk hospital i Danmark.

Hun har været anholdt siden september 2017 og har det meste af tiden været på en psykiatrisk afdeling.

/ritzau/