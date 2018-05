Kvinde vil frifindes for børneporno: Jeg så højst et sekund

Anklager går efter skærpet straf til kvinde, der blev dømt for at dele omstridt sexvideo en enkelt gang.

En 20-årig kvinde, der blev idømt syv dages betinget fængsel for at have delt en meget omtalt sexvideo, så højst et sekund af den 56 sekunder lange video.

Det forklarer hun onsdag formiddag i Vestre Landsrets afdeling i Aarhus.

- Det var ikke noget for mig. Jeg har højst set et sekund af den, siger den aarhusianske kvinde.

14. marts blev hun ved Retten i Aarhus idømt en betinget straf på syv dages fængsel.

Dommen blev anket af Anklagemyndigheden, der mener, at delingen af sexvideoen skal udløse mindst 30 dages betinget fængsel.

Kvinden har omvendt anket dommen til frifindelse.

Sagen udspringer af et stort kompleks om deling af sexvideoer, hvor to 15-årige fra Nordsjælland har seksuelt samkvem.

Det er ikke ulovligt, at to 15-årige har sex, men det betragtes som børneporno, når man efterfølgende deler billeder eller video af det.

Kvinden med det lange, lyse hår fortæller, at hun ikke var klar over, at de to medvirkende i filmen var så unge, som de var.

Ud fra et stillbillede af videoen og det korte glimt, hun så af den i Facebooks beskedtjeneste Messenger, skønnede hun, at de to medvirkende var på hendes egen alder.

På det tidspunkt var hun selv 19 år.

Når kvinden overhovedet delte videoen uden at have set nærmere på indholdet, var det fordi hun ville være en god kammerat.

I klassen var der en fyr, som ikke var en del af fællesskabet. Han var heller ikke med i den dialog, som de andre elever havde via Messenger.

- Jeg ville gerne være en god kammerat, og derfor havde vi en aftale om, at jeg delte forskellige ting fra gruppen med ham, forklarer hun.

Mere end 1000 unge er sigtede i det store sagskompleks, som politiet har døbt Umbrella.

Ni prøvesager er blevet udvalgt, og byretterne har indtil videre behandlet otte af dem.

Her er der blevet idømt mellem syv og 40 dages betinget fængsel.

Fire er sagerne er nået til landsretten, og her er to endt med stadfæstelse af dommen fra byretten.

I to andre sager er straffen blevet vekslet til en bøde på 2500 kroner. I disse to sager har man dømt for blufærdighedskrænkelse, ikke for børneporno.

Dømmes man for børneporno, vil det fremgå af børneattesten i ti år. Det kan få den konsekvens at man ikke kan få lov at arbejde med børn eller blive politibetjent.

