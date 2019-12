Kvinde ville slå sin mand ihjel med medicin på sygehus

Hustru gemte medicin i blandt andet fromage for at slå manden ihjel, lyder det i dom fra Retten i Sønderborg.

En 65-årig kvinde er tirsdag ved Retten i Sønderborg blevet idømt syv års fængsel for drabsforsøg på sin 74-årige mand.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kvinden, der hedder Renate Christa Bach, er dømt for at have forsøgt at slå manden ihjel ved at give ham stærk medicin, mens han i en periode var indlagt på flere sygehuse.

Medicinen var det muskelafslappende middel Baclofen. Doserne var så kraftige, at manden flere gange gik i koma og var i livsfare, fremgår det af anklageskriftet.

Gerningerne stod på fra juli 2018 til september samme år i forbindelse med mandens indlæggelser på Sønderborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i København.

JydskeVestkysten skriver, at det skete, når Renate Christa Bach besøgte sin mand. Her medbragte hun ofte desserter som jordbærgrød, Dr. Oetkers frugtfromage eller kage. Manden er meget glad for desserter og andre søde sager.

Baclofen er ifølge Dansk Lægemiddel Information et stof, der påvirker centralnervesystemet ved at hæmme de impulser, der går fra musklerne til hjernen. Det anvendes blandt andet mod spastiske tilstande.

Kvinden blev anholdt kort før jul og har siddet varetægtsfængslet siden. Hun har nægtet sig skyldig i anklagerne om drabsforsøg.

Ifølge JydskeVestkysten har hendes forsvarer da også understreget, at der ikke har været noget motiv i sagen.

- Jeg vil sige, at jeg elsker min mand højt, så hvorfor skulle jeg gøre det, sagde kvinden selv ifølge avisen i sidste uge.

Ved dommen tirsdag reagerede hendes ægtefælle ikke synderligt på afgørelsen, mens parrets to børn - en datter på 41 år og en søn på 46 tydeligt var ramt og græd.

JydskeVestkysten skriver, at parret har været gift i 45 år.

Kvinden har anket dommen på stedet.

/ritzau/