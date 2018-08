Kvinde voldtaget i baggård i Nykøbing Falster

Politiet har anholdt en mand, der mistænkes for at have voldtaget en kvinde natten til lørdag.

En 27-årig mand er mandag formiddag blevet anholdt og sigtet for voldtægt af en kvinde, der er først i 20'erne.

Det skriver folketidende.dk.

Voldtægten skete mellem klokken 02 og 03 natten til lørdag i en baggård ved Kulturforsyningen, der ligger i Voldgade i Nykøbing Falster, oplyser politikommissær Casper Andersen fra lokalpolitiet i Nykøbing Falster til folketidende.dk.

Ved middagstid lørdag fik politiet en anmeldelse i sagen, og derfor blev området ved Kulturforsyningen senere lørdag gennemsøgt af politifolk med hunde.

Politiets efterforskning har så ført til, at man mandag formiddag kunne anholde den 27-årige mand og sigte ham. Han er ligesom kvinden fra lokalområdet, skriver folketidende.dk.

/ritzau/