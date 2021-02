To kvinder og fire mænd fortsat fængslet i mystisk terrorsag

En sigtet kvinde begyndte at græde, da hun fik besked om, at hun skal sidde fængslet i endnu tre uger.

Seks personer - to kvinder og fire mænd - er ved Retten i Holbæk tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 17. marts. Dermed er fængslingen af dem blevet forlænget med tre uger.

De er sigtet i en sag, hvor syv andre i forvejen sidder varetægtsfængslet mistænkt for at have planer om terrorangreb.

Trods protester fra både journalister og de seks forsvarere blev dørene ved retsmødet lukket. Dermed er det uvist, hvad der er kommet frem i løbet af tirsdagen.

Advokat Thorkild Høyer repræsenterer en af de sigtede kvinder. Hun nægter sig skyldig, ligesom de fem andre personer.

- Hun er dybt ulykkelig og brød grædende sammen. Hun forstår ikke en lyd af det, siger Thorkild Høyer.

Politiet har tidligere oplyst, at sagen med de seks hænger sammen med varetægtsfængslingen af de syv andre mistænkte, som er sigtet for at have haft planer om at udføre et eller flere terrorangreb.

Ifølge Thorkild Høyer kan sagen også deles op i to, hvor det mest belastende hører til i den anden gren. Han argumenterede derfor også for at få åbnet dørene tirsdag, så hans klients side af sagen kan komme frem.

Han kritiserer også, at hans klient endnu ikke er blevet afhørt af politiet. På trods af at han har anmodet om det tre gange.

- Jeg har aldrig været udsat for det før. Selvfølgelig vil man afhøre en sigtet i en sag som noget af det første, men hun er ikke engang blevet forsøgt afhørt af politiet. Hun er kun blevet afhørt af retten to gange. Også i dag. Men anklageren havde ikke ét spørgsmål til hende. Det er dybt besynderligt.

- Det er ikke alene underligt, men som om at man ikke har særlig meget hold i sagen. Den er svagt underbygget. Det er min vurdering, siger Thorkild Høyer.

/ritzau/