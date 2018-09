Læge afviser at have givet piller for at hjælpe mand med at dø

En brilledesigner døde i 2017. Hans efterladte vidner i retten, hvor en læge tiltales for hjælp til selvmord.

Brilledesigner Jørgen Vesterby ønskede i mere end et år at dø, og i begyndelsen af maj 2017 slog hans hjerte for sidste gang.

Selv om der på dødsattesten står, at Jørgen Vesterby døde af en hjerneblødning, mener anklagemyndigheden, at han tog sit eget liv og fik hjælp til handlingen.

Mandag er de to pensionerede læger Svend Lings og Frits Schjøtt mødt op i Retten i Svendborg, begge i blå skjorter.

Svend Lings har ifølge anklagemyndigheden foruden Jørgen Vesterby hjulpet en kvinde med at dø og yderligere en mand, som dog ikke lykkedes med at gennemføre sit ønske.

Psykiateren Frits Schjøtt er tiltalt for at have udskrevet sovemedicinen Fenemal, vel vidende at det skulle bruges til at begå selvmord. Manden endte dog med ikke at fuldføre selvmordet.

Schjøtt erkender sig skyldig i anklagerne mod ham, mens Lings erkender flere af de faktiske forhold, men nægter sig skyldig.

- Spørgsmålet går på, hvor konkret medvirken skal være, før det kan straffes, siger Svend Lings forsvarer, Hanne Rahbæk.

Brilledesigneren blev aldrig obduceret, men ifølge hans ene datter, som mandag vidnede i retten, havde han i halvandet år ønsket at dø.

- Jeg vidste, at han ville tage sit liv på et tidspunkt.

- Hver gang jeg så min far, sagde jeg sådan set farvel til ham, siger hun.

Da Jørgen Vesterbys planer om at få aktiv dødshjælp i Schweiz faldt til jorden, kontaktede hans hustru Svend Lings. Hun havde i nyhederne hørt, at Lings efter eget udsagn havde hjulpet mindst ti med at begå selvmord.

- Jeg sender en mail, hvor jeg forklarer Jørgens situation, og jeg spørger Svend Lings direkte, om han måske kunne hjælpe Jørgen, siger hustruen i retten.

I en række lande, heriblandt Holland, Belgien og Schweiz, er aktiv dødshjælp lovligt. I Danmark derimod kan det straffes med op til tre års fængsel at hjælpe andre med at begå selvmord.

På trods af, at den pensionerede læge havde fået frataget sin autorisation midlertidigt, besøgte han Jørgen Vesterby i dennes hjem. Han indvilgede i at hjælpe, men det blev aldrig udpenslet, præcis hvordan han skulle det, oplyser hustruen.

- Jeg hjalp, så godt jeg kunne med råd og vejledning. Fra en selvmordsvejledning, som justitsministeren har fastslået, er fuldt lovlig, siger Lings.

I vejledningen, som Lings er ophavsmand til, står, at man bør knuse pillerne, blande dem i eksempelvis mos og skylle det ned med alkohol.

Nogen tid efter besøget modtog hustruen en polstret A5-konvolut adresseret til Jørgen Vesterby. Ifølge anklageren var det her, at Lings sendte de 100 Fenemal-piller til den svækkede brilledesigner.

Men Lings nægter at have givet ham piller. Det var udelukkende råd, han kom med, fastholder han.

I begyndelsen af maj sidste år sov Jørgen Vesterby ind, og ved hans seng blev der fundet en flaske vodka.

- Så har han fulgt vejledningen, siger Svend Lings i retten til smil og grin på tilhørerrækkerne.

Den spektakulære sag mod Schjøtt og Lings har fået stor omtale. Ifølge Lings er det første gang, at læger i Skandinavien står tiltalt for at hjælpe patienter med at dø.

Ud over flere indkaldte vidner viser anklageren en TV2-dokumentar og afspiller flere radioklip fra Radio24syv, som skal understøtte hendes påstand om, at Lings har hjulpet flere personer med at dø.

Der ventes dom i slutningen af måneden.

/ritzau/