Læge fra Djursland anklages for voldtægt af kvinde

En 60-årig læge er tiltalt for at have bedøvet offer med medicin og derefter begået seksuelle overgreb.

Flere gange i vinteren og foråret 2019 begik en læge fra Djursland seksuelle overgreb mod en kvindelig bekendt.

Kvinden blev først bedøvet med beroligende medicin, inden den mandlige læge - uden at hun kunne gøre modstand - tvang hende til oralsex.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, som har tiltalt manden for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Overgrebene betød, at offeret flere gange undervejs ikke kunne trække vejret. I et tilfælde kastede hun op.

Manden er 60 år og har arbejdet som praktiserende læge flere steder i Jylland. Han er tiltalt for tre gange at have tiltvunget sig et andet seksuelt forhold end samleje.

Derudover er han tiltalt for grovere forsømmelse eller skødesløshed i sit arbejde som læge. Det skyldes, at han fra november 2018 til april 2019 udskrev flere recepter på afhængighedsskabende medicin.

Medicinen blev ordineret til en kvinde, som han ifølge anklageskriftet i sagen havde et seksuelt forhold til.

Kvinden er den samme, som lægen mistænkes for at have misbrugt. Ordinationen var ifølge tiltalen et brud på Autorisationsloven.

Sagen skal behandles ved Retten i Randers. Den begynder 17. marts, og der er afsat fem retsdage.

Anklagemyndigheden tager forbehold for, at forvaring kan komme på tale som straf, hvis den 60-årige mand kendes skyldig.

Forvaring er en tidsubestemt indespærring af personer, som anses for at være særligt farlige for det omgivende samfund.

Den samme læge har også tidligere været i berøring med retssystemet.

Han blev tilbage i 2005 dømt for bedrageri. Ifølge dommen havde han opkrævet forkerte honorarer, da han i 2000 behandlede patienter som vagtlæge på Esbjerg Sygehus.

Det var dog ikke en større sag. I byretten blev manden idømt en bøde på 15.000 kroner, men i Vestre Landsret blev han frifundet i flere anklagepunkter.

Han blev stadig kendt delvist skyldig i bedrageri, men bøden blev droppet.

/ritzau/