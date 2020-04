Læge overså drab ved ligsyn - så ingen tegn på vold

Ved ligsynet af en ældre mand lød konklusionen: naturlig død. Det viste sig senere, at han var blevet kvalt.

I det tidlige forår 2019 - helt præcist 2. marts - døde 80-årige Peter Jensen Olsen i sin lejlighed på Vangehusvej på Østerbro.

Han blev fundet af en hjemmesygeplejerske, og politiet blev tilkaldt.

Umiddelbart var der intet, der virkede mistænkeligt, mente patruljen, som ankom til adressen og undersøgte den afdødes hjem.

Det fortæller en af betjentene, der onsdag vidner i en sag om drab på tre ældre borgere i en bebyggelse på Østerbro i København.

Liget af Peter Jensen Olsen blev bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor en retsmediciner foretog et ligsyn.

Konklusionen var klar. Dødsårsag: naturlig død. Men det skulle senere ved en obduktion vise sig ikke at forholde sig sådan.

Peter Jensen Olsen var blevet dræbt ved kvælning.

Hvorfor man under ligsynet ikke fik mistanke om, at der lå en forbrydelse bag den ældre mand død, skal retsmedicineren forsøge at forklare.

- Et ligsyn er en screening, slår lægen fast, da han forklarer, at et ligsyn er langt mindre grundigt end en obduktion.

- Jeg ser efter tegn på vold, men der er voldstegn, der ikke kan ses ved et ligsyn, siger retsmedicineren.

Han forklarer, at man ved et ligsyn undersøger liget fra top til tå og blandt andet ser efter blå mærker og bloudtrædninger i øjnene og det øvrige ansigt.

- Men blå mærker udvikler sig ikke på samme måde, når døden er indtrådt, da hjertet ikke pumper, og blodet derfor ikke træder ud på samme måde i huden, som når man er i live, forklarer lægen.

Ved ligsynet sammenholder retsmedicineren de oplysninger, politiet har givet fra findestedet, samt oplysninger fra den afdødes læge om eventuelle sygdomme og skavanker.

Blandt andet fremgik det i sagen om Peter Jensen Olsen, at han var hjertesyg, havde forhøjet blodtryk og havde taget blodfortyndende medicin.

Det var tilfældigheder, der førte til, at der senere blev foretaget en obduktion af hans lig. Ved en obduktion skærer man - i modsætning til ved ligsyn - kroppen op og undersøger de indre organer.

Obduktionen blev sat i værk, da man fik mistanke om, at en anden ældre borger på Vangehusvej på Østerbro var blevet dræbt.

Ved obduktionen kom man frem til, at Peter Jensen Olsen var blevet kvalt ved "kværkning". Kværkning er betegnelsen for, at gerningsmanden med sine hænder om offerets hals blokerer luftvejene, så offeret kvæles og dør.

En 28-årig mand er tiltalt for drabet på Peter Jensen Olsen samt yderligere to ældre borgere. Han nægter sig skyldig i drab.

/ritzau/