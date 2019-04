Læge skal for retten i sag om drugrape og smugoptagelser

Ifølge anklagemyndigheden bør en læge, der er tiltalt for drugrape, miste sin autorisation.

En kvinde blev i marts sidste år ifølge anklagemyndigheden bedøvet og voldtaget tre gange på 11 timer i en lejlighed i København.

Uden offerets vidende blev voldtægterne filmet. Derudover blev der angiveligt taget billeder af hende, mens hun lå nøgen på en seng og sov.

Forløbet er beskrevet i et anklageskrift mod en 32-årig læge i en sag, som Københavns Byret tager hul på mandag.

Drugrape, smugoptagelser af voldtægt og besiddelse af børneporno er blandt de forbrydelser, som anklagemyndigheden mener, at manden har begået.

Omkring en måned efter, at den første kvinde blev voldtaget, slog lægen angiveligt til igen. Her blev en anden kvinde også bedøvet og voldtaget.

På grund af bedøvelsen endte begge kvinder i en tilstand, hvor de ikke var i stand til at forsvare sig, hedder det i anklageskriftet.

Ifølge anklagemyndigheden bør forholdene koste lægens autorisation, samt hans mulighed for at arbejde med medicin og have patientkontakt.

Det var en af kvinderne, der anmeldte manden til politiet, fortæller senioranklager Søren Harbo, der fører sagen i retten.

Sagen er så grov, at den er blevet rejst som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter minimum fire års fængsel.

- Det er voldtægt, som er begået ved anvendelse af bedøvelsesmidler. Dermed er det i sig selv en alvorlig sag, også fordi det er blevet gået af en læge, siger Søren Harbo.

Da politiet ransagede mandens hjem fandt betjentene ud af, at han havde installeret et kamera i sin lejlighed.

Lægen skal også have filmet fire kvinder, som havde frivilligt sex med ham, men ikke kendte til optagelserne.

Men det var ikke det eneste, der blev fundet i lejligheden. Ransagningen viste også, at manden var i besiddelse af 188 børnepornografiske billeder og flere timers pornografiske film af mindreårige.

Lægen blev varetægtsfængslet i maj 2018. I et grundlovsforhør forklarede han, at han havde mødt den første kvinde på en café.

Til at starte med erkendte han voldtægterne, men forklaringerne er senere blevet trukket tilbage.

Der er afsat ni retsdage til sagen.

