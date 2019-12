Læger anbefaler forvaring i sag om drab på tre ældre

27-årig mand sigtes for at have slået tre ældre ihjel på Østerbro. Retslægeråd vurderer, at manden er farlig.

Eksperterne i Retslægerådet anbefaler, at en mand, der sigtes for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København, idømmes forvaring, hvis han i den kommende straffesag kendes skyldig.

En almindelig fængselsstraf er ikke tilstrækkelig til at afværge den fare, som den 27-årige udgør i forhold til andre, mener Retslægerådet.

Vurderingen refereres i et retsmøde i Københavns Byret onsdag. Her bestemmer en dommer, at den 27-årige mand fortsat skal være varetægtsfængslet. Han skal foreløbigt sidde i cellen frem til 8. januar.

Anbefalingen fremlægges i retsmødet af senioranklager Søren Harbo.

Retslægerådet vurderer, at manden er farlig. Der er meget høj risiko for, at manden vil begå ny personfarlig kriminalitet, såfremt han løslades, fremgår det.

/ritzau/