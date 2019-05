Læger skal for retten: Overså kvindes blodprop i hjertet

To personer kan blive frakendt ret til at arbejde som læger, fordi de overså en blodprop. En kvinde døde.

Kort før rådhusklokkerne ringer nytåret ind mellem 2015 og 2016, ringer en kvinde fra Farum efter hjælp.

Hun har det, som om en hammer bliver trykket hårdt mod hende, og smerterne fordeler sig både i brystkassen og på ryggen.

En mandlig læge svarer på akuttelefonen 1813, men han vælger ikke at indlægge hende.

Cirka 12 timer senere dør kvinden.

Onsdag skal lægen i Retten i Lyngby, hvor han er tiltalt for uagtsomt manddrab for ikke at reagere tilstrækkeligt på hendes smertesymptomer.

De var ifølge anklageskriftet tydelige tegn på den blodprop, som tog livet af hende. Og den 56-årige læge kommer ikke til at være den eneste på anklagebænken.

Kvinden fra Farum forsøgte nemlig at få hjælp igen. Denne gang efter at kalenderen var skiftet til 2016.

Da hun stod op 1. januar, var de stærke smerter der stadig, og hun ringede igen 1813 lidt før klokken 10.

Hun fortalte den i dag 48-årige kvindelige læge, der besvarede opkaldet, om hammeren mod brystet, og at hun havde ringet aftenen inden, men at smerterne fortsat var der.

Heller ikke denne gang blev kvinden indlagt, og klokken 11.44 døde hun af en blodprop i hjertet.

De to læger ved akuttelefonen har ifølge anklagemyndigheden ageret groft uagtsomt ved ikke at indlægge kvinden.

Det nægtede de at gøre, selv om hun "beskrev symptomer, der var klare indikationer på en blodprop i hjertet, og derfor skulle have medført indlæggelse", står der i anklageskriftet.

Som konsekvens kræver anklagemyndigheden, at de to læger får frataget retten til at udføre lægearbejde. De er også anklaget efter straffeloven for uagtsomt manddrab, og her går anklagemyndigheden efter en bødestraf til de tiltalte.

Den kvindelige læges forsvarer er advokat Jens Ellebjerg Hansen. Han ønsker ikke at oplyse, hvordan hans klient forholder sig til tiltalerne.

Hanne Rahbæk er forsvarer for den mandlige læge, og hun oplyser, at han nægter sig skyldig. Han vil frifindes.

Sagen begyndte i december sidste år.

Der ventes dom i sagen onsdag eftermiddag.

