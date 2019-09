Læger vil smide selvmordslæge ud af det gode selskab

Den dømte læge Svend Lings har hjulpet folk med selvmord. Nu vil andre læger ikke kendes ved ham.

Den pensionerede læge Svend Lings hører ikke hjemme i Lægeforeningen, mener foreningens bestyrelse.

Den har derfor har indstillet, at Svend Lings bliver ekskluderet fra foreningen.

Det bliver Lægeforeningens Voldgiftsret, som skal tage stilling til det spørgsmål. Der er endnu ikke fastsat en dato for afgørelsen.

Lings er mandag idømt en betinget fængsel for at have bistået to personer med at begå selvmord og for at have hjulpet en tredje ved et mislykket selvmordsforsøg.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er tilfreds med Højesterets dom i sagen.

- Da sagen handler om en læge, har vi naturligvis fulgt sagen tæt. Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at Højesteret slår fast, at det er ulovligt og strafbart at medvirke til selvmord, og det er helt afgørende, siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

Lings er idømt 60 dages betinget fængsel for at have overtrådt straffelovens paragraf 240. Den forbyder, at man hjælper folk med at tage deres eget liv.

Hvis Lings bliver smidt ud af foreningen, betyder det blandt andet, at han mister de medlemsfordele, som medlemskab giver. Det drejer sig for eksempel om rabatter på bankforretninger og forsikringer.

Foreningen oplyser derudover, at man ved eksklusion også ryger ud af det kollegiale fællesskab, som foreningen tilbyder, blandt andet i kraft af de etiske forpligtelser, som et medlemskab indeholder - herunder lægeløftet.

/ritzau/