Lærer frifundet for voldtægt af mindreårig: EL kræver lov opdateret

Lærer idømt fængsel for samleje med mindreårig, men frifundet for voldtægt. Forældre er knust.

En 32-årig tidligere idrætslærer er torsdag i Østre Landsret blevet idømt to års fængsel for at have haft sex med en 13-årig pige.

Dermed slap han væsentligt billigere end i byretten, der idømte ham seks års fængsel for flere voldtægter af pigen.

Landsrettens afgørelse har vakt opsigt, fordi den siger, at pigen frivilligt havde sex med den meget ældre mand.

Sagen viser ifølge Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, at straffeloven må opdateres.

- Jeg synes virkelig, at den her sag siger noget om, at børn ikke er beskyttet godt nok mod overgreb i Danmark, siger Rosa Lund.

Det er helt oplagt for Folketinget at bede Straffelovrådet, som rådgiver regeringen om strafferet, om at se på de paragraffer, som handler om overgreb mod børn og mindreårige, igennem, mener hun.

- Det er vigtigt, at det er juridiske eksperter, som er med til at vurdere, om aldersgrænserne skal ændres. Men jeg synes, det er oplagt at gøre nu i forbindelse med den her sag.

Pigens forældre skriver i en mail til Ritzau, at det er "dybt bekymrende, hvor lavt retssystemet generelt dømmer i sager om seksuelle overgreb på børn".

De har valgt at være anonyme. Ritzau kender deres identitet.

Forældrene beskriver, at de er "dybt chokerede, dybt rystede og fuldstændig knust".

- Seksuelle overgreb er en af de mest alvorlige forbrydelser, der overhovedet kan begås mod et menneske, og som giver livsvarige følger.

- Når børn udsættes for seksuelle handlinger af voksne, er der aldrig nogensinde tale om frivillighed. Det er altid den voksnes ansvar, skriver de.

/ritzau/