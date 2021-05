Lærer sigtet for at have voldtaget 17-årig elev

En mand har søndag nægtet sig skyldig i voldtægt af en af sine elever. Fængslingen er opretholdt i tre døgn.

En 53-årig lærer er sigtet for at have voldtaget en af sine elever på 17 år.

Søndag har han været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg, hvor dommeren har valgt at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Det skriver regionalmediet TV Midtvest.

At anholdelsen er opretholdt betyder, at dommeren har vurderet, at der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

I stedet for at løslade lærere har dommeren givet politiet tre døgn til at underbygge mistanken mod den 53-årige mand.

Foruden voldtægt er han sigtet for at have haft samleje med den 17-årige elev og for anden kønslig omgang end samleje. Det oplyser Mette Møller, der er anklager og advokaturchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Den mistænkte, som er underviser på en ungdomsuddannelse på Herning-Ringkøbing-egnen, har under grundlovsforhøret nægtet sig skyldig i anklagerne.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Det vil sige, at offentligheden ikke har haft adgang til retslokalet, mens anklageren har fremlagt, hvilke beviser den har.

Med lukkede døre er det heller ikke muligt at høre, hvad den 53-årige selv måtte have fortalt om sagen under retsmødet.

/ritzau/