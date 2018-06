Lærervikar bryder sammen: Håber mareridt ender retfærdigt

Lærervikar afviser alle anklager om vold mod elever. Forsvarer mener, at hans klient er udsat for heksejagt.

En 42-årig tidligere lærervikar er uforstående over for de anklager, som børn fra 2. klasse på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg retter mod ham.

Da lærervikaren torsdag formiddag får det sidste ord, inden dommer og domsmænd ved Retten i Aalborg trækker sig tilbage for at votere, er den tiltalte på grådens rand.

- Jeg forstår stadig ikke, hvad der har udløst det her. Og kommer nok heller aldrig til det, siger han, mens stemmen knækker, og tårerne trænger sig på.

Manden, der anklages for vold, trusler og frihedsberøvelse af 18 elever over en periode på tre måneder i 2015, forklarer, at han altid har gjort sit bedste.

- Jeg drømmer om at gøre en forskel for børn og unge, og at jeg gennem min undervisning kan give dem noget af det, jeg selv fik gennem min egen opvækst – passion, tolerance og empati, siger den tiltalte, hvis forældre også har virket som lærere.

Han læser op fra et stykke papir, men kæmper tydeligvis med at holde sammen på sig selv.

- Jeg håber på en retfærdig afslutning på det her mareridt. Jeg vil kun det bedste for og med børnene. Tak, siger den tiltalte.

Forinden har hans forsvarer, Charles Lindberg, kaldt forklaringer fra flere af børnene for "vandrehistorier".

- Det er vandrehistorier, der kører rundt i klassen. Forklaringerne fra børnene er divergerende og usammenhængende, siger forsvareren.

Han drager en parallel til filmen "Jagten" fra 2012, hvor Mads Mikkelsen spiller en pædagog, der uforskyldt beskyldes for seksuelt misbrug af et barn.

- Det har været en ren heksejagt, siden de her anklager kom frem, siger forsvareren.

- Vi skal tro på børnene, siger anklageren, ja men vi skal også tro de børn, der siger, at der ikke er sket noget.

- Bevisgrundlaget er så tyndt, at vi ikke kan bruge det til noget som helst, siger han.

Sagen begyndte at rulle i begyndelsen af 2017 – halvandet år efter at den påståede vold mod eleverne skulle have fundet sted.

Eleverne har fortalt, at lærervikaren truede dem til tavshed. Hvis de ikke makkede ret, ville vikaren slå deres kæledyr ihjel, lød truslen.

Senioranklager Peter Rask sagde i sin procedure, at den tiltalte gav elever i 2. klasse opgaver af en sværhedsgrad svarende til 4. til 7. klassetrin. Det skete angiveligt for at hæve eleverne fagligt.

Men da vikaren mødte modstand, hoppede kæden af for ham, lød anklagerens udlægning.

Den tiltalte står ifølge anklageren til mindst ét års fængsel, ligesom han bør frakendes retten til at undervise.

Der falder dom i sagen fredag 22. juni.

/ritzau/