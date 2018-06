Lærervikar idømmes betinget dom for vold mod elever

Tidligere lærervikar findes skyldig i vold mod elever og frakendes retten til at virke som lærer i fem år.

En 42-årig tidligere lærervikar er ved Retten i Aalborg fundet skyldig i vold, trusler og frihedsberøvelse af flere børn fra 2. klasse på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg.

Retten idømmer ham en betinget dom på tre måneders fængsel, ligesom han frakendes retten til at virke som lærer i fem år.

Desuden idømmes han 80 timers samfundstjeneste.

Manden er fundet skyldig i otte forhold om vold mod eleverne, men frifundet i andre 21 forhold.

Han har blandt andet været tiltalt for at slå eleverne med en lineal og et kosteskaft, ligesom han skal have bundet dem til en pæl.

Anklagemyndigheden havde krævet manden idømt mindst et års fængsel.

Selv hævdede manden, at anklagerne mod ham var det pure opspind.

Retten har lagt vægt på karakteren af volden og den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, siger retsformanden, da han læser dommens konklusion op.

Forholdene blev begået i efteråret 2015, da den nyuddannede lærer blev ansat i et vikariat på skolen.

Men det var først i slutningen af 2016, at børnene begyndte at fortælle om hændelserne.

Herefter begyndte sagen at rulle, og der blev rejst anklager om i alt 29 forhold om vold, tvang, trusler og frihedsberøvelse mod 18 elever.

Den tiltalte har valgt at anke dommen til frifindelse, oplyser hans forsvarsadvokat, Charles Lindberg.

Anklager Peter Rask, Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, er overrasket over dommen.

- Jeg er overrasket over, at man tilsyneladende har tilsidesat mange børns forklaringer, siger anklageren.

Han hæfter sig dog ved, at lærervikaren er fundet skyldig i flere forhold og frakendt retten til at undervise.

Det er nu op til Statsadvokaten at afgøre, om anklagemyndigheden også vil anke dommen.

/ritzau/