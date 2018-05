Lærervikar tiltalt for at slå og binde elever med tape

Efter to måneders ansættelse blev lærervikar fyret. Først senere fortalte elever om vold og frihedsberøvelse.

Retten i Aalborg indleder tirsdag en meget usædvanlig straffesag mod en tidligere lærervikar, skriver Nordjyske.

På Gudumholm Skole sydøst for Aalborg skal den 42-årige mand have udsat flere elever i 2. klasse for systematisk vold, frihedsberøvelse og tvang.

Overgrebene skal have fundet sted tilbage i 2015, men det var først i begyndelsen af 2017, at sagen kom frem i lyset.

I anklageskriftet hævdes det, at den tiltalte skal have udøvet volden mod eleverne som led i undervisningen.

Blandt andet skal han have bundet elever fast til pæle og borde med sjippetov eller tape og derefter slået dem med linealer, et kosteskaft eller knyttet næve, mens resten af klassen skulle se på.

Tilsyneladende skal den 42-årige også have truet eleverne med vold, hvis de fortalte noget til politiet eller deres forældre, skriver Nordjyske.

I alt er manden tiltalt for 29 forhold. Han nægter sig skyldig.

Der er afsat ti retsdage til sagen ved Retten i Aalborg. Blandt andet skal dommerne se videooptagelser af elevernes forklaringer.

Dommen i sagen ventes i slutningen af juni.

Det har tidligere været fremme, at den nu tiltalte var ansat på Gudumholm Skole fra 1. august 2015 i et vikariat i tre måneder.

Han blev fyret efter to måneder, men fyringen har intet med denne sag at gøre, har skoleledelsen tidligere oplyst til Nordjyske.

Det var først ved årsskiftet 2016/2017, at nogle forældre henvendte sig til skoleforvaltningen, som efterfølgende meldte sagen til politiet.

/ritzau/