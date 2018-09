Lærling skal i forvaring for drab på byggeplads

Landsret ændrer sanktionen til 29-årig mand, der gik amok med lægtehammer i Fredensborg.

En tømrerlærling, der dræbte sin kollega på en nordsjællandsk byggeplads og forsøgte at dræbe yderligere fire med en lægtehammer, er mandag blevet dømt til forvaring af Østre Landsret.

På grund af sin farlighed skal den 29-årige mand altså være indespærret på ubestemt tid.

Landsretten er dermed kommet til et andet resultat end byretten i Helsingør. Her blev Thomas Sørensen Skovbon sidste år idømt en tidsbestemt straf, nemlig fængsel i 16 år.

Forbrydelserne blev begået 30. juni 2016 på en byggeplads i Fredensborg. Han overfaldt flere kolleger med hammeren, og den ene kollega mistede livet.

Derefter angreb han på gaden en tilfældig mand og forlod stedet i denne mands bil.

Senere kom han til Slangerup, hvor han slog en kvindelig bilist i hovedet med sit våben, hvorefter han kastede hende i grøften.

Tidligere under sagen forklarede Thomas Sørensen Skovbon, at han ikke kunne huske hændelsen. Den tidligere forsvarer argumenterede for, at den tiltalte var i en tilstand af sindssyge i gerningsøjeblikket, muligvis udløst af lsd.

/ritzau/