Lager af våben afsløret efter spritrazzia

Mænd i bil fik politifolk til at fatte mistanke under spritrazzia. Det førte til fund af flere våben.

En rutinemæssig spirituskontrol ved Limfjordsbroen i Aalborg søndag morgen førte politiet til et større våbenlager.

To mænd i midten af tyverne er anholdt, og søndag er de begge blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, fortæller Jess Falberg, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

- De virker lidt urolige, da de bliver standset, og det får patruljen til at undersøge mændene og bilen nærmere, og der finder de blandt andet en pistol, som den ene har på sig, fortæller vagtchefen.

Fundet fik politiet til at foretage ransagning, og på en adresse i Gandrup, som ligger et stykke øst for Nørresundby, fandt politiet flere pistoler og et par oversavede jagtgeværer.

Adressen var den ene mands bopæl. Anklager Torben Kauffmann fortæller til Nordjyske, at denne mand erkendte at have været i besiddelse af våbnene. Men den anden mand nægter sig skyldig og har valgt ikke at afgive forklaring under søndagens retsmøde.

/ritzau/