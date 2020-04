Landsret afgør første strid om ulovlig download og fildeling

En mand er sagsøgt for at downloade en pornofilm ulovligt. Dommen onsdag bliver principiel, mener advokat.

Onsdag ventes Østre Landsret at afgøre den første sag i et kompleks med hundredvis af sager om ulovlig download af film.

I sagen kræver det britiske selskab Copyright Management Services (CMS) 7500 kroner i erstatning fra en 34-årig mand, som nægter at have hentet filmen.

- Der er hundredvis af sager, hvis ikke tusindvis af retssager, der venter på resultatet af denne her sag. Så det er helt sikkert noget, der får stor betydning, siger mandens advokat, Mads Krøger Pramming.

Via oplysninger om mandens ip-adresse mener copyright-selskabet CMS, at manden ulovligt downloadede og fildelte pornofilmen 19. august 2016. Dermed krænkede han ophavsretten, lyder det.

- Vi har konfronteret den pågældende med, at der er sket en ulovlig fildeling af denne her film på et tidspunkt og har vist ham den dokumentation.

- Det er vores opfattelse, at den forklaring, han er kommet med, må betyde, at han er ansvarlig og skal betale et vederlag til filmproducenten, siger Jeppe Brogaard Clausen, der er advokat for CMS.

Retten på Frederiksberg har tidligere taget stilling til sagen, og her tabte manden og skulle betale en erstatning på 7500 kroner. Men han og flere andre har fået til at anke til landsretten.

Den 34-årige nægter at have downloadet eller delt filmen. Delingen af filmen skal være sket via et såkaldt fildelingsnetværk, hvor filmen downloades, samtidig med at der deles filer fra filmen.

Ifølge Mads Krøger Pramming har manden blandt andet haft lejet et værelse ud i sin lejlighed, ligesom lejligheden blev udlejet via Airbnb, hvor gæsterne fik adgang til hans internet.

Desuden kan mandens internet være blevet hacket, så andre har haft adgang, lyder det.

- Han ved, at det ikke var ham, der hentede den. Så er spørgsmålet, om det er nok bevis, at filmen er hentet fra hans internet, til at man kan få ham dømt for download af filmen.

- Vi mener ikke, at det er nok til at få ham dømt, siger Mads Krøger Pramming.

CMS er af en anden overbevisning.

- Det er rigtigt, at han har en lejer, men vi ved ikke om han har været hjemme på det pågældende tidspunkt, og han har ikke afgivet forklaring for retten, siger Jeppe Brogaard Clausen.

/ritzau/