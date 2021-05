Landsret afviser åbenhed i sag om udbytteskat

Forsvarer klager over ensidig omtale af sagen om Sanjay Shah og andre. Anmodning om åbenhed er forgæves.

Argumenter for og imod varetægtsfængsling af to hovedtiltalte i sagen om bedrageri med refusion af udbytteskat holdes fortsat hemmelige.

Østre Landsret har mandag formiddag fulgt Bagmandspolitiets ønske. Der skal være lukkede døre i et retsmøde om eventuel varetægtsfængsling af Sanjay Shah og af Anthony Mark Patterson.

De to mænd er tiltalt for at have suget godt ni milliarder kroner ud af statskassen. Sanjay Shah, der bor i Dubai, beskyldes for at være hovedmand, mens Patterson, der bor i England, ifølge Bagmandspolitiet har haft rollen som hjælper.

I retsmødet beder advokat Kåre Pihlmann om åbenhed. Skandalesagen har hidtil været omtalt på myndighedernes præmisser, mener han.

Politikere og "verserende skatteministre" har udtalt sig, mens de tiltalte har holdt sig til "en meget nedtonet profilering".

- Det kan ikke være rigtigt, at kun den ene side har mikrofonen, siger Kåre Pihlmann.

Han henviser også til en afgørelse for nylig i London. Skattestyrelsen tabte med et brag en stort anlagt civil sag mod blandt andre Sanjay Shah. I den forbindelse kritiserede den engelske dommer den ensidige omtale af sagen.

Derimod mener specialanklager Marie Tullin, at opklaringen af sagen kan skades, hvis oplysninger om efterforskningen kommer frem. Derfor skal der være dørlukning, lyder det.

- Der udestår afhøringer af sigtede og vidner, bemærker hun.

Bagmandspolitiet har rejst tiltale ved Retten i Glostrup. Endnu er der ikke fastlagt datoer i straffesagen.

I landsretten ønsker anklagemyndigheden en afgørelse om varetægtsfængsling in absentia. Det vil være første skridt i en proces om udlevering.

Tidligere har en dommer i Glostrup slået fast, at der er grund til at tro, at mændene ikke vil dukke op til den kommende straffesag.

Sanjay Shah har ikke ønsket at komme til Danmark for at lade sig afhøre. Desuden har politiet "gentagne gange" forgæves prøvet at få Anthony Mark Patterson i tale, fremgår det af byrettens afgørelse.

Østre Landsret ventes tirsdag at afsige kendelse.

/ritzau/