Landsret afviser at dømme for særlig coronaparagraf

Fire dommere stemte for, at corona-paragraf 81d ikke gælder for lovbrud ved demonstration. To var uenige.

En dom på 15 måneders fængsel er blevet vekslet til 10 måneders fængsel og en løsladelse til en nu 24-årig mand, der i januar deltog ved en demonstration arrangeret af Men In Black.

Manden er dømt for forskellige lovbrud i forbindelse med demonstrationen, der udviklede sig voldsomt. Men det kan ikke henføres under paragraf 81d, slår landsretten fast.

/ritzau/