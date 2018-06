Landsret fængsler voldtægtsmand efter anklagers fejl

Østre Landsret har varetægtsfængslet en mand, der på grund af en forglemmelse blev sluppet fri efter sin dom.

En usædvanlig fejl førte i begyndelsen af juni til, at en ung mand frit kunne forlade Retten i Holbæk, efter at han var blevet dømt for en voldtægt.

Efter domsafsigelsen undlod den fremmødte anklager således at kræve manden varetægtsfængslet, indtil afsoningen af hans straf kunne finde sted.

Østre Landsret har derfor lørdag - ganske usædvanligt og efter anmodning fra anklageren - taget stilling til, om den 24-årige Albert Arifi skal varetægtsfængsles.

Konklusionen er, at det skal han. Foreløbig frem til 20. juli.

- Det idømte forhold er sammen med sanktionen så alvorligt, at det kræves, at du ikke er på fri fod, sagde landsretsdommeren lørdag formiddag.

Voldtægten, som sagen handler om, fandt sted i november sidste år på diskoteket Club Harlekin i Holbæk. Her skubbede Albert Arifi sit offer ind på et dametoilet, hvor han forgreb sig på hende.

I begyndelsen af juni blev han ved Retten i Holbæk idømt tre og et halvt års fængsel og efterfølgende udvisning for voldtægten.

Han ankede dommen til Østre Landsret.

Faktisk har Albert Arifi ikke på noget tidspunkt siddet varetægtsfængslet, mens sagen har været efterforsket, hvilket hans forsvarer, Ulrik Sjølin, også henviste til under lørdagens retsmøde i Østre Landsret.

- Man kan ikke bare sige, at man rydder op for anklagemyndigheden, når min klient har været på fri fod i så lang tid, sagde Ulrik Sjølin.

Ved grundlovsforhøret indledte den fremmødte anklager, vicestatsadvokat Anders Riisager, med at anholde manden.

- Det er selvfølgelig en oplagt fejl fra mødende anklager, at den tiltalte ikke blev begæret varetægtsfængslet. Det er det, vi forsøger at rette op på i dag, sagde Anders Riisager, da han argumenterede for, at den 24-årige skulle fængsles.

/ritzau/