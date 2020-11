Landsret fordobler straf efter skuddrama på Tåsinge

Byretten frifandt en 55-årig mand for drabsforsøg efter skud mod betjent. Nu har Østre Landsret dømt ham.

Under et fire timer langt drama skød en nu 55-årig mand i juli sidste år en betjent på Tåsinge.

Nu har Østre Landsret idømt John Hybel ni års fængsel for blandt andet drabsforsøg.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Dermed næsten fordoblede landsretten straffen fra Retten i Svendborg, hvor dommen lød på fem års fængsel. Her blev han kun fundet skyldig i at have bragt betjentens liv i fare.

Den 30. juli dukkede John Hybels hustru sammen med sin søn og sønnens kammerat op ved hans hjem i Bjerreby. De skulle ordne nogle papirer i forbindelse med parrets skilsmisse.

John Hybel er jæger og havde flere jagtgeværer i huset. Da hustruen på et tidspunkt hørte våbenskabet blive åbnet, flygtede hun fra stedet. Den 55-årige sigtede derefter på sønnen og kammeraten, inden de også flygtede.

Da hustruen og de andre var væk, forskansede John Hybel sig på ejendommen, og politiet rykkede talstærkt ud.

Han affyrede flere skud mod politifolkene, og et af dem ramte en betjent i armen. Politiet skød tilbage, og John Hybel fik skudt det meste af underkæben af, har TV2 Fyn tidligere oplyst.

Da sagen blev behandlet ved Retten i Svendborg, kunne han ifølge Ekstra Bladet ikke huske noget fra episoden, og han nægtede sig derfor skyldig.

Nævningetinget i byretten fandt ham skyldig i at volde nærliggende fare for den ramte betjents liv eller førlighed. Retten fandt det usikkert, om han skød for at ramme betjenten, og den frifandt ham derfor for drabsforsøg.

Desuden blev han dømt for vold og trusler mod sin hustru og hendes søn, for vold og trusler mod tjenestemænd ved at have affyret skud mod en gruppe på syv betjente og for overtrædelse af den skærpede våbenparagraf i straffeloven.

Anklagemyndigheden ankede dommen til Østre Landsret, som altså har fundet ham skyldig i drabsforsøg og dermed næsten fordoblet fængselsstraffen.

/ritzau/