Landsret giver erstatning for fængsling i terrorsag

Tre mænd blev frifundet for medvirken til terror ved angreb i København i 2015. Den ene får erstatning.

Østre Landsret går imod byretten og tilkender en 36-årig mand erstatning, fordi han var varetægtsfængslet i forbindelse med sagen om Omar el-Husseins terrorangreb mod Krudttønden og synagogen i København.

Manden tilkendes en erstatning på 523.200 kroner.

Sammen med yderligere to mænd blev han i byretten frifundet for anklager om, at de skulle have medvirket til terrorangrebene i 2015.

De tre nåede dog at sidde varetægtsfængslet i omkring halvandet år i sagen.

Da de blev frifundet for tiltalen om terror, krævede de erstatning - først hos anklagemyndigheden og senere i Københavns Byret.

Her blev kravet om erstatning dog afvist.

Mændene var alle venner med Omar el-Hussein. De blev frifundet for medvirken til terror, da sagen blev behandlet i Københavns Byret i 2016.

De blev dog dømt for andre lovovertrædelser. Den ene af vennerne - som på gerningstidspunktet var 26 år - blev dømt for at have bortskaffet den M95-riffel, som Omar el-Hussein brugte ved angrebet på Krudttønden.

De andre blev dømt for mindre forseelser.

Alle tre søgte om erstatning i Østre Landsret for at have været fængslet, mens de var tiltalt for medvirken til terror, som var den primære anklage.

Men det er altså kun den 36-årige, som ifølge retten er berettiget til erstatning.

