Landsret hæver straffen til 22-årig voldtægtsmand

Fire kvinder blev ofre for ung mands seksuelle overgreb på Djursland. Landsret idømmer manden syv års fængsel.

Det faldt ikke ud til en 22-årig mands fordel, da han ankede en dom på seks års fængsel for fire seksuelle overgreb på Djursland.

For onsdag har Vestre Landsret hævet straffen til den 22-årige mand til fængsel i syv år.

Retten i Randers fandt i november sidste år manden skyldig i tre voldtægter, mens det sidste overgreb blev dømt som andet seksuelt forhold end samleje under tvang. Her var han ellers tiltalt for voldtægtsforsøg.

Landsretten har ligeledes valgt at dømme for de tre voldtægter, men valgte at betegne det sidste overgreb som et forsøg på voldtægt.

Den 22-årige har fra begyndelsen nægtet sig skyldig, og han ankede derfor til landsretten. Samtidig ankede anklagemyndigheden med henblik på at få ham idømt en hårdere straf og dømt for voldtægtsforsøg.

De fire overgreb gik ud over fire forskellige kvinder. Den 22-årige begik den første voldtægt i juli 2016, mens den sidste fandt sted i januar 2019. Alle voldtægter blev begået på private adresser på Djursland.

To af voldtægtsofrene var 16 år, mens den tredje var 17 år.

I byretten pegede anklager Birgitte Ernst på, at den da 21-årige mand var ven med pigerne og dermed havde deres tillid, og at flere af dem var yngre end ham. Det skrev Randers Amtsavis.

En af pigerne, som manden voldtog, havde tidligere været kæreste med ham. Han havde blandt andet forårsaget en knude i pigens bryst, fordi han havde klemt så hårdt under voldtægten.

Politiet kom ind i sagen, da voldtægtsforsøget blev anmeldt i 2019. Den anmeldelse førte til, at politiet fik besked om de tre voldtægter, der havde fundet sted tidligere.

I landsretten var det et nævningeting bestående af tre juridiske dommere og ni nævninge, som skulle afgøre sagen.

En af nævningene stemte for at frifinde den 22-årige for de tre voldtægter, men der var altså klart flertal for at dømme.

/ritzau/