Landsret idømmer kvinde 12 års fængsel for drab på kæreste

Tidligt om morgenen 31. maj sidste år stak en nu 29-årig kvinde sin kæreste i ryggen med en køkkenkniv.

Knivstikkeriet fandt sted i parrets fælles lejlighed i Jelling. Her blev 53-årige Johnny Andreassen stukket i ryggen i deres soveværelse. Han døde af forblødning.

Tirsdag blev Tullerunnaq Tukummeq Egede af et nævningeting i Vestre Landsret idømt 12 års fængsel for drab.

Hun har under sagen afvist, at hun havde til hensigt at slå samleveren ihjel. Da sagen blev behandlet i byretten, fortalte hun, at han havde skubbet til hende, og at hun derfor var meget vred på ham.

I sager om drab er fængsel i 12 år den normale straf. Men da sagen blev behandlet ved Retten i Kolding landede nævningetinget på en straf på 11 års fængsel.

Vestre Landsret mener dog ikke, at der er formildende omstændigheder i sagen, der kan begrunde at nedsætte den normale straf til 11 års fængsel, skriver retten på sin hjemmeside.

/ritzau/