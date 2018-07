Landsret øger straf for dobbeltdrab med vandscooter

En 25-årig mand havde accepteret straf på to års fængsel, men anklagemyndigheden ankede til landsretten.

Østre Landsret straffer en ung mand med fængsel i to et halvt år for på vandscooter at have forårsaget to unge kvinders død i Københavns havn.

I byretten fik den 25-årige mand to års fængsel, men anklagemyndigheden havde anket sagen til landsretten med henblik på skærpelse.

Kravet var fire års fængsel, og to af landsrettens medlemmer ønskede da også at straffe manden med fængsel i tre år. Et flertal på tre dommere mente imidlertid, at en skærpelse på seks måneder var det rette.

Inkluderet i de to et halvt års fængsel er desuden en straf på syv måneder, som den dømte havde med sig fra en tidligere dom.

Det var om aftenen 6. maj 2017, at den unge stilladsarbejder bragede ind i en lille udlejningsbåd med en gruppe unge kvinder, der alle var udvekslingsstuderende fra USA.

Både Leah Bell fra delstaten Louisiana og Linsey Malia fra Massachusetts blev 21 år. De resterende ombordværende overlevede.

Efter ulykken flygtede den 25-årige og en gruppe kammerater på vandscootere til havnen i Brøndby.

Kort tid efter dukkede politiet op, og gruppen blev anholdt. I den forbindelse erkendte manden sig skyldig, og det har han fastholdt sagen igennem.

