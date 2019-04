Landsret sænker straf efter vild flugt fra politiet

To episoder kan ikke betegnes som egentlige hjemmerøverier, mener landsret, som nedsætter straf.

Selv om otte års fængsel er en straf i den hårdere ende, er det dog billigere sluppet end de ti år, som byretten i fjor nåede frem til.

Dommen på de otte år er afsagt tirsdag i Østre Landsret og er rettet mod 52-årige Willy Sørensen, som i september 2017 begik en stribe af forbrydelser under en flugt fra politiet.

Den væsentligste årsag til strafnedsættelsen er to episoder, som Retten i Næstved sidste år vurderede til at være egentlige hjemmerøverier. Altså planlagte røverier mod personer i deres eget hjem.

Landsretten har dog vurderet, at der ikke var tale om egentlige hjemmerøverier. I det ene tilfælde var der tale om ulovlig tvang og brugstyveri af motorkøretøj.

I det andet var der godt nok tale om et røveri, fordi manden ud over et sæt bilnøgler også tog en taske med 800 kroner. Men retten vurderede, at mandens hovedformål var at skaffe en bil til flugten.

Vurderingen af de to forhold gør en forskel, da et egentligt hjemmerøveri isoleret set straffes med fem års fængsel, fortæller forsvarsadvokat Jakob Dalsgaard-Hansen.

Hele sagen begyndte en septembermorgen, hvor Willy Sørensen først skød en ven med en pumpgun, fordi vennen ikke ville være med til at begå et røveri.

Vennen fik 12 hagl i benene og den ene arm. Siden fik han også en flænge i hovedet, fordi Sørensen slog ham med et bat.

Da politiet dukkede op, truede Sørensen med en pistol, og der blev affyret flere varselsskud, da manden tog flugten.

Første stop var nabohuset, hvor Sørensen skaffede sig den første af i alt syv flugtbiler. Og da han om aftenen blev anholdt havde Sørensen efterladt sig 20 forurettede.

Manden er under sagen kendt skyldig i 43 lovovertrædelser.

