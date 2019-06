Landsret sætter punktum i historisk sag om Ebh Bank

Staten kræver godt en halv milliard kroner af sagsøgte chefer og revision i krakket nordjysk bank.

Vestre Landsret afsiger dom 12. december i en retssag om store tab i Ebh Bank.

Oplysningen er givet tirsdag på det sidste retsmøde i sagen, som sætter rekord i retssystemet på grund af dens enorme omfang.

Siden september 2017 har der været afholdt næsten 150 retsmøder. Dommerne skal afgøre, om tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og et revisionsselskab skal betale i alt 553 millioner kroner.

Kravet er rejst af det statslige selskab Finansiel Stabilitet, som rydder op efter forlis i finansbranchen.

Ebh Bank gik ned i 2008. Nogle af tabene på engagementer med forretningsmænd som for eksempel Steen Gude, René Møller og Klaus Schultze skyldes decideret uforsvarlig optræden, hævdes det.

For mange af bankens udlån var der ikke et forsvarligt bevillingsgrundlag, og uvedkommende hensyn spillede flere gange en rolle, påstår statens selskab i et processkrift.

Tabene er opstået dels på kreditter og dels på pantebreve. Kravet er dog skåret ned under den langvarige proces. Oprindeligt lød det på 718 millioner kroner.

Blandt de sagsøgte er revisionsselskabet BDO og 15 enkeltpersoner. Blandt dem er Finn Strier Poulsen, den tidligere direktør.

/ritzau/