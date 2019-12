Landsret ser med strenge øjne på drengs vold ved Paludan-demo

Fra at skulle afsone to måneders fængsel skal 17-årig nu afsone ti for kast mod politiet under demonstration.

I august slap en 17-årig dreng med at skulle afsone to måneder af en fængselsdom, efter at han i april kastede flere genstande mod politiet under en demonstration.

Men Østre Landsret mener, at den dom var for mild og har derfor skærpet straffen betydeligt. Landsrettens dom lyder på ti måneders ubetinget fængsel.

Volden foregik tilbage i april i forbindelse med en demonstration på Blågårds Plads, som politiker Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs stod bag.

Paludan er kendt for blandt andet at kaste med koranen under demonstrationer, ligesom der også er foregået afbrændinger af muslimernes hellige bog i forbindelse med hans arrangementer.

Det har vakt vrede blandt andet i muslimske indvandrermiljøer. Og i foråret var der flere uroligheder i forbindelse med Paludan-demonstrationer. Det førte til, at Paludan flere gange fik forbud mod at demonstrere.

Drengen, som nu er dømt, har indvandrerbaggrund.

Da Københavns Byret i august afsagde dom i sagen, lød straffen på seks måneders fængsel. De fire måneder blev gjort betinget, det vil sige, at de i udgangspunktet ikke skulle afsones.

I Østre Landsret er resultatet markant anderledes.

Straffen på 10 måneders ubetinget fængsel betyder, at muligheden for at kunne afsone i hjemmet med fodlænke, fordufter. Det kan nemlig kun ske, når straffen er seks måneder eller lavere.

En stribe mænd og drenge er i forvejen dømt for at have kastet genstande mod politiet ved demonstrationen. De højeste straffe indtil videre lyder på et års ubetinget fængsel.

/ritzau/