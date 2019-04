Landsret skærper straf for bevidst påkørsel af familiefar

En 29-årig mand er ved Østre Landsret idømt otte års fængsel og udvisning af Danmark for dødelig påkørsel.

En sen aften i oktober 2017 blev en dengang 39-årig mand påkørt af en bil ved tankstationen Circle K i Holbæk.

Manden faldt omkuld og fik i den forbindelse svære læsioner i kraniet og hjernen og døde af sine kvæstelser.

Tirsdag har Østre Landsret idømt en 29-årig mand otte års fængsel for påkørslen. Han ramte ifølge retten offeret med vilje.

Manden - Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri - udvises desuden af Danmark.

Afgørelsen er en skærpelse af byrettens dom. Ved Retten i Holbæk blev han i juni sidste år idømt seks års fængsel og udvisning af landet.

Den omkomne efterlod sig en hustru og fire børn.

Det har tidligere været fremme, at offeret forud for påkørslen besøgte en McDonald's-restaurant i nærheden sammen med sine børn.

Her opstod en konfrontation mellem ham og to yngre mænd.

Senere mødtes faren med de to mænd ved Circle K på Valdemar Sejrs Vej i Holbæk, og her blev han påkørt.

Begge mænd blev senere anholdt og varetægtsfængslet. Den ene blev løsladt igen, mens der blev rejst tiltale mod den anden.

Da sagen kørte i byretten, erkendte Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri påkørslen. Men han forklarede, at påkørslen skete, da han forsøgte at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge, som han var tiltalt for.

Den dømte kommer fra Irak.

/ritzau/