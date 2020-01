Landsret skærper straf for trusler mod Zenia Stampe

En højreaktivist offentliggjorde i 2017 en video, hvor han satte ild til et portræt af folketingspolitiker.

En 38-årig mand er onsdag ved Vestre Landsret blevet idømt et års fængsel i en sag om trusler mod folketingsmedlem Zenia Stampe (R).

Det er en skærpelse af den straf, som manden fik ved Retten i Viborg sidste år. Her blev han idømt ti måneders fængsel.

Foruden trusler er han kendt skyldig i en lang række forhold om blandt andet indbrud, narkobesiddelse og bedrageri.

Den del af sagen, der handler om trusler, udspringer af en video, som manden lagde ud på sin Facebook-profil i sommeren 2017.

I optagelsen trampede han på og satte ild til et skilt med portrætter af Zenia Stampe samt to personer fra et venstreorienteret miljø.

I videoen sagde manden:

- Vi mener sådan set, at I alle sammen skulle brænde op i helvede, så vi hjælper bare lidt til.

- Vi glæder os til at se jer og trampe jer i hovedet.

Manden er selv medlem af Danmarks Nationale Front, som er en organisation på den yderste højrefløj.

Han ankede dommen fra Retten i Viborg sidste år til frifindelse, mens anklagemyndigheden ankede til landsretten i håb om, at der ville ske en skærpelse af straffen.

/ritzau/