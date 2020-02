Landsret skærper straf for at trykke forbudt PET-bog

JP/Politikens Hus og chefredaktør straffes med bøder på 250.000 kroner og 100.000 kroner for at trodse retten.

Østre Landsret skærper straffen til JP/Politikens Hus for at offentliggøre en bog om PET i strid med en dommers forbud.

Mediekoncernen idømmes en bøde på en kvart million kroner, mens den ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, får en bøde på 100.000 kroner.

Dermed ændrer landsretten torsdag sanktionen betragteligt i forhold til den afgørelse, som Københavns Byret kom frem til i januar sidste år.

Dengang fik Christian Jensen en bøde på 50.000 kroner, mens JP/Politikens Hus blev straffet med en bøde på 100.000 kroner.

Dommen er afsagt i en privat straffesag, som Politiets Efterretningstjeneste havde anlagt.

Årsagen var, at dagbladet Politiken 9. oktober 2016 valgte at offentliggøre hele bogen "Syv år for PET", som i høj grad drejer sig om den tidligere PET-chef Jakob Scharfs vurderinger af en række terrorsager.

Offentliggørelsen skete, selv om en dommer i Københavns Byret forinden havde nedlagt et midlertidigt forbud. Dette indgreb var i en sen nattetime krævet af PET, som ville have tid til at klarlægge, om bogens udgivelse kunne skade statens sikkerhed.

I præmisserne understreger landsrettens dommere, at det i et demokratisk samfund må anses for nødvendigt at kunne sanktionere forsætlige overtrædelser af forbud og påbud, som er nedlagt af domstolene.

Dommerne bider mærke i, at Politikens chefredaktør ikke ville vente på, at byrettens forbud blev vurderet af landsretten.

Men der var ikke "en afgørende samfundsmæssig interesse" i en offentliggørelse på det tidspunkt, hvor det skete. Og straffen skærpes, fordi avisens chef udmærket var klar over, hvad der var på spil:

"Offentliggørelsen er således sket med fuld bevidsthed om, at der dermed kunne blive afsløret fortrolige oplysninger af betydning for statens sikkerhed og rigets forsvar," skriver de tre dommere.

Såvel koncernen som chefredaktøren havde krævet frifindelse. De har blandt andet slået på, at forbuddet var rettet mod den forkerte. Nemlig koncernen og ikke den ansvarshavende redaktør.

Hertil bemærker landsretten, at Christian Jensen ikke kunne være i tvivl om, hvad meningen med forbuddet var.

Men landsrettens straf ligger langt fra det krav, som PET lancerede. Nemlig at Christian Jensen skulle idømmes fængsel i fire måneder, og at koncernen måtte bøde med 15 millioner kroner.

Inden offentliggørelsen søgte Christian Jensen råd hos den erfarne advokat Per Magid. Denne fortalte chefredaktøren, at han risikerede at få buksevand.

- Man mente nok ikke bare buksevand, når man sagde buksevand. Man er nødt til at straffe hårdt, ellers er der ingen præventiv effekt, sagde PET's advokat i landsretten, Henrik Nedergaard Thomsen.

/ritzau/