Landsret skal se på imams injuriesag mod tre politikere

Martin Henriksen, Naser Khader og Marcus Knuth kommer til at forsvare sig i Østre Landsret.

En injuriesag mod Martin Henriksen (DF), Naser Khader (K) og Marcus Knuth (V) skal nu vurderes af Østre Landsret.

Fordi sagen er principiel i forhold til politikernes ytringsfrihed i den offentlige debat, har Københavns Byret besluttet at henvise sagen til Østre Landsret, skriver Berlingske.dk.

Sagen er rejst af Sherin Khankan, der er leder af den sociale organisation Exitcirklen. Hun hævder, at de tre folketingspolitikere har spredt løgne om hende og kræver oprejsning i retssystemet.

Stævningen mod de tre mænd blev udtaget, efter at de tre politikere sidste år gjorde et mislykket forsøg på at få frataget Exitcirklen den økonomiske støtte, organisationen var blevet tildelt via satspuljemidlerne.

Henriksen, Khader og Knuth skrev en mail, hvori de advarede mod at støtte organisationen. Blandt andet skrev de, at Sherin Khankan er "kendt for ikke at ville afvise sharialov", og at hun skulle have forsvaret piskeslag som straf for utroskab. Khankan afviser beskyldningerne.

Berlingske skriver, at byretten har vurderet, at sagen har "væsentlig samfundsmæssig rækkevidde" for rammerne for den politiske ytringsfrihed.

Khankans advokat er Poul Hauch Fenger, og han er tilfreds med, at landsretten nu får sagen.

- Vi ser afgørelsen som en velkommen mulighed for, at vi i en tid, hvor tonen i den politiske debat er skarpere end måske nogensinde før, får et strafferetligt og menneskeretligt eftersyn af, hvor grænser går for den politiske ytringsfrihed, siger han til Berlingske.

Tidligere har Martin Henriksen omtalt sagsanlægget som latterligt, mens Marcus Knuth på Facebook har skrevet, at han ser frem til at forsvare sine synspunkter i retten.

/ritzau/