Landsret skal tage stilling til drabsforsøg i stor bandesag

Byretten valgte blandt andet at dømme 10 LTF'ere for grov vold og ikke drabsforsøg, som tiltalen lød på.

Anklagemyndigheden har valgt at anke byrettens afgørelse i en omfattende sag mod flere medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF).

Ti bandemedlemmer blev ved Retten på Frederiksberg i marts idømt mellem tre og et halvt og seks års fængsel for grov vold og forsøg på grov vold.

I sagen var der rejst tiltale for drabsforsøg, men retten så med mildere øjne på de unge mænd, end anklagemyndigheden havde lagt op til.

Hensigten til at dræbe var der, men det var ikke muligt at sige, hvem der ville gøre det, lød det i retten.

Det spørgsmål skal Østre Landsret tage stilling til, når sagen igen - på opfordring fra anklagemyndigheden - skal køre ved danske domstole.

I alt var 16 medlemmer af Loyal To Familia tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med den bandekonflikt i 2017.

Fem af dem blev frikendt, og undervejs pillede anklagemyndigheden selv en af de tiltalte ud. Han var blevet forvekslet med en anden.

De ti mænd, der sad tilbage i retten, blev dømt for to episoder den 23. oktober 2017. Her kørte gruppen af LTF'ere ind på den rivaliserende bande Brothas' territorie på Nørrebro i København.

Med knive og slagvåben løb de ind i Mjølnerparken til fem ledende medlemmer af den anden Brothas-bande, der dog nåede at stikke af.

Bagefter kørte LTF'erne videre til Tagensvej ikke langt fra stedet. Her overfaldt de en 24-årig mand, der endte i overhængende livsfare, men overlevede.

Anklagemyndigheden har ikke valgt at anke skyldsspørgsmålet angående de fem mænd, der blev frikendt.

Den omfattende sag er tidligere blevet omtalt som historisk, da drabsforsøgene - som tiltalen lød på - kunne udløse domme på livstid.

Risikoen for de hårde straffe skyldes, de bandepakker, som Folketinget har indført de seneste år.

Heri står der, at straffen for kriminalitet kan stige til det dobbelte, såfremt det bliver begået som led i en bandekonflikt.

/ritzau/