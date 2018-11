Lang ventetid i svindelsag giver rabat i straffen

Erfaren forsvarer foreslår skattepoliti for at undgå store forsinkelser i sager om skat og moms.

En direktør i et rengøringsfirma har onsdag fået halveret bødestraffen, ligesom næsten hele fængselsstraffen for grov og organiseret svindel med skat og moms gøres betinget.

Dermed tager Retten på Frederiksberg konsekvensen af, at sagen har været undervejs hos politi og anklagemyndighed i mere end seks år.

- Det nærmer sig det skandaløse, siger mandens forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, om det langvarige forløb.

Den 39-årige mand snød det offentlige for skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for 2,8 millioner kroner tilbage i 2012, da han som chef i firmaet Ocean Service sendte rengøringsassistenter og opvaskere ud til restauranter og andre kunder.

Bøden nedsættes til 1,4 millioner kroner, og der er også rabat, når det gælder frihedsstraffen: Kun tre måneder af et år og seks måneder skal afsones.

- Det er som følge af den lange sagsbehandlingstid, siger retsformanden, dommer Michael de Thurah.

En kvindelig ansat i firmaet findes også skyldig. Hun sendte de mange penge videre til et andet selskab og begik dermed hæleri, mener retten. Straffen på ni måneder gøres betinget.

Sigtelserne blev rejst i sommeren 2012. Dengang mente politiet, at direktøren havde svindlet for en kvart milliard kroner. I dette forår besluttede anklagemyndigheden sig for en hård opbremsning. Næsten 99 procent af det oprindelige beløb blev skåret væk i tiltalen.

- Jeg ville gerne kunne sige, at det er et enkeltstående tilfælde, men det er desværre ikke tilfældet. Jævnligt går der op til fem år i straffesager om skat, siger advokat Kåre Pihlmann.

- Efter min opfattelse er det bagvedliggende problem, at politiet har for få ressourcer til denne type sager. De indsigtsfulde efterforskere er overbebyrdede, og så opstår der store forsinkelser, siger forsvareren.

Desuden koster det i sig selv megen tid, når Skat og politi skal samarbejde. Løsningen kunne være i lighed med andre lande at oprette et skattepoliti som en del af skattevæsenet, mener Kåre Pihlmann.

- Det ville gøre mit arbejde meget sværere, bemærker forsvareren.

Senioranklager Mads Schiønning Frandsen bad i onsdagens sag om ubetinget fængsel. I den hårde beskæring af sagen er der nemlig allerede givet rabat, mener han.

Ved domsafsigelsen var direktøren ikke til stede. Han vil nu overveje, om afgørelsen skal ankes.

/ritzau/