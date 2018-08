Lastbil gemte på 1200 kilo hash blandt meloner og æbler

Politiet standsede lastbil, der ud over frugt fra Spanien rummede en stor mængde hash. Fire personer fængslet.

En dommer i Aarhus har onsdag valgt at varetægtsfængsle en 56-årig mand fra Sjælland i en sag om indsmugling af 1600 kilo hash fra Spanien til Danmark tilbage i februar.

Halvdelen af den indsmuglede hash har politiet beslaglagt på en adresse i Arden i Himmerland.

Smugleriet er ifølge sigtelsen sket i samarbejde med to spanske mænd, der i forvejen er fængslet for omfattende smugling af hash. Også en kvinde fra Rumænien menes at være involveret i sagen.

Anholdelsen af den 56-årige skete tirsdag, da politiet i en koordineret aktion ransagede en række huse i Nordjylland, på Fyn og på Midt- og Vestsjælland.

I forbindelse med ransagningerne blev der beslaglagt 10 kilo skunk, 7,5 kilo hash og 260.000 kroner i kontanter.

- Aktionen i går er et led i efterforskningen af en større narkosag, hvor der er smuglet store mængder hash til landet, som skulle sælges på gaden, siger politiinspektør Brian Olsen, der er leder af Særlig Efterforskning Vest.

De to spaniere og den rumænske kvinde blev anholdt 26. juli, da politiet standsede en spansk lastbil med meloner og æbler på en vej i Odense.

Mellem frugterne fandt politiet 1200 kilo hash, og det rakte altså til en fængsling af de tre udlændinge.

De to spaniere sigtes nu både for episoden på Fyn og for indsmuglingen af de 1600 kilo hash i februar.

